Scaroni su Pioli: "Ha cambiato il Milan. Non si lamenta mai e questo mi piace"

Intervenuto in diretta alla trasmissione 'Tutticonvocati' di Radio 24, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "Ho visto il punto più basso del Milan a Bergamo e fu una sconfitta memorabile. Da quel momento in poi il Milan è cambiato sotto la guida sicura di un uomo come Pioli. Pioli non si lamenta mai e questo mi piace. Anche nelle assenze che abbiamo subito, riesce sempre a trovare soluzioni"