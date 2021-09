Scaroni sul nuovo stadio: "A ottobre il passo in avanti decisivo. Spero sia pronto nel 2024 o 2025"

Queste le parole rilasciate da Paolo Scaroni, presidente rossonero, a RaiRadio1 sulla questione della costruzione del nuovo stadio: "Siamo a buon punto, il consiglio comunale uscente ha dato l'assenso, ora ci sono le elezioni e mi sembra che neanche l'opposizione sia contraria, quindi sono ottimista. In ottobre credo faremo un passo in avanti decisivo. Finalmente guarderemo al nostro futuro come fanno il Liverpool, il PSG e il Manchester City. Quando sarà pronto lo stadio? Le tempistiche sono queste: quando avremo l'approvazione del nuovo consiglio comunale, mi auguro entro la fine dell'anno, passeranno sei mesi per la progettazione, poi due anni di costruzione e quindi mi auguro che nel 2024 o 2025 sia pronto".