Serafini: "Milan e Napoli possono competere per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Serafini ha parlato del Milan e del Napoli e delle ambizioni scudetto. Queste le sue parole: "Il Napoli ha una rosa competitiva e il campionato di questa stagione lo sta dimostrando. La squadra di Spalletti può giocarsi lo scudetto così come il Milan che sta giocando un grande calcio e potrà contare su recuperi importanti come quelli di Giroud, Ibrahimovic e Bakayoko che dovrà essere quello di due anni fa e non quello della scorsa stagione in azzurro"