Serena su Higuain: "L’addio alla Juve è stato per lui uno shock"

Ai microfoni del quotidiano La Repubblica, Aldo Serena ha detto la sua su Gonzalo Higuain: "Il passaggio dalla Juve al Milan l’ha vissuto come uno shock. Da lui ci si aspettava che diventasse un riferimento non solo in termini di gol, invece sembra la versione col numero 9 di Bonucci. Si avvita su se stesso. Lui è uno che nelle partite decisive non c’è, ma nell’arco di una stagione 20 gol dovrebbe garantirli. E poi a 31 anni non dovrebbe più avere certe tensioni, in genere dopo i 25-26 un attaccante impara a gestire l’ansia".