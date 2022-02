Serra: "Dopo il fischio ho sperato che il tiro di Messias non entrasse in porta"

Ai microfoni di Sky, l'arbitro Marco Serra ha parlato così dell'episodio del gol tolto al Milan nella sfida contro lo Spezia: "Nella mia testa c'è stato un errore di priorità, mi sono concentrato sul contrasto tra Rebic e Bastoni. E concentrandomi su quello non ho visto Messias che stava per tirare in porta. Dopo il fischio ho sperato che il tiro di Messias non entrasse in porta. In questo caso il VAR non può fare nulla. E' forse l'errore peggiore che può succedere ad un arbitro con il VAR. Il gol dello Spezia? Quando stava per calciare il giocatore dello Spezia mi ricordo di aver detto: 'Non ci credo...'".