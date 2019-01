Sheva su Kakà al Milan: "Ricky potrebbe essere utile"

Si è parlato tanto di un possibile coinvolgimento di Kakà nel nuovo progetto Milan. Secondo Andriy Shevchenko, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’eventuale approdo del brasiliano nella dirigenza rossonera sarebbe positivo: "Chi è stato a casa Milan - ha dichiarato l’ex fuoriclasse ucraino - rimane legato per sempre. Ricky è una persona intelligente e come tale potrebbe essere utile, ma non so che strada voglia prendere. In fondo ha smesso di giocare da un anno soltanto".