Shevchenko: "Bellissima la Champions del 2003"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport in occasione del 120esimo compleanno del Milan, Andriy Shevchenko ha parlato anche delle emozioni vissute con la vittoria di Manchester: "Vincere la Champions League nel 2003 è stato bellissimo, lì è partito un grande ciclo ed è cominciato il mio periodo magico, quello che appunto mi ha portato al Pallone d’oro. I momenti duri esistono per tutti, ma per me quelli al Milan sono stati anni stupendi, a prescindere dall’emozione di ritrovarmi sul dischetto a decidere una partita così importante".