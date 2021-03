Solskjaer in conferenza: "Milan squadra di grande tradizione. Oltre a Rashford non ci saranno De Gea, Van De Beek e Mata"

Durante la conferenza stampa in vista di United-Milan, l'allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della squadra e degli avversari rossoneri. Queste le sue parole: "Ho grande ammirazione per il Milan. E' una squadra di tradizione, storia, qualità e classe assoluta. Gli infortuni? Non sono sicuro che qualcuno tornerà. David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson, Cavani forse. Rashord, no. Non penso che sarà disponibile per domani. Non si è allenato oggi."