Spezia, l'ex ds Meluso: "A Pobega auguro che possa tornare al Milan da protagonista"

Mauro Meluso, ex direttore dello Spezia, si è così espresso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini su Pobega: “Il discorso sui giovani è molto complesso, ci vorrebbe tempo. Ci lamentiamo che gli allenatori in Italia non li prendono molto in considerazione ma è vero anche che ci sono pochi investimenti sui settori giovanili, poca attenzione. Sono i soliti quelli che tirano fuori calciatori… Le politiche fatte a loro tempo non hanno prodotto successi. Anche gli allenatori a quel punto hanno una mentalità più conservatrice e si affidano a giocatori più rodati. Su Pobega, Nzola e Verde abbiamo fatto un certo investimento. A Pobega auguro che possa tornare al Milan da protagonista, magari consacrandosi in una squadra media nel percorso. Ai giovani serve un vestito giusto cucito addosso, bisogna seguirli e saper trovare loro le opportunità giuste. Alcune società lo fanno, altre no”.