Spezia, Maggiore a Sky: "Portai l'accappatoio dell'Inter ad un provino col Milan. Il passato in rossonero? Non ho rimpianti"

Guido Maggiore è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita del Picco.

Sul passato al Milan: "Non ho nessun rimpianto, Spezia mi ha accolto benissimo da subito, ho fatto tutti questi anni in crescendo. Il passato è passato, non ho nessun rimpianto. Siamo contentissimi per la vittoria di stasera".

Sulla fede interista: "Sono interista fin da piccolo, avevo un accappatoio con lo stemma dell'Inter. Andai a fare un provino, non mi ero accorto, andò bene ma mi dissero di evitare di portare quell'accappatoio".

Sulla preparazione alle sfide: "Prepariamo le gare nel modo giusto, abbiamo fermato la prima in classifica".