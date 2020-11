Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'allenatore Roberto Stellone ha parlato delle possibili pretendenti per lo scudetto. Queste le sue parole: "Il Napoli lo metto insieme a Juve, Roma, Inter, Milan e Atalanta. Il campionato è lungo, per vincere non bastano squadra e allenatore ma devono incastrarsi tante situazioni”.