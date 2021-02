Stylsvig sul lockdown: "Abbiamo riconosciuto l'importanza di essere socialmente attivi e di dare contenuti ai nostri fan"

Intervenuto ai microfoni del Podcast SportPro Casper Stylsvig, chief revenue officer dell'AC Milan, ha parlato dell'attività social durante il lockdown.Queste le sue parole: "Abbiamo riconosciuto molto rapidamente che avevamo bisogno di adattarci e di essere molto più avanzati dal punto di vista digitale per coinvolgere i nostri tifosi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Abbiamo riconosciuto l'importanza di essere socialmente attivi e di restituire ai nostri fan e alla comunità. Uno dei primi grandi eventi che abbiamo avuto, eventi globali, è stato all'inizio di maggio quando abbiamo avuto From Milan With Love, che era una sorta di concerto virtuale ospitato da DJ Khaled. E siamo riusciti a metterlo insieme in meno di una settimana, e l'impatto è stato fenomenale. Era per beneficenza, per celebrare i lavoratori in prima linea. Quindi questo è solo un esempio in cui noi come club stavamo cercando di pensare in modo diverso, e stavamo anche cercando di essere più innovativi perché crediamo che il confine tra sport, intrattenimento e musica stia diventando molto sottile".