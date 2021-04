Super League femminile, Padovan: "Grande opportunità. Non si pensa solo alla élite maschile"

Giancarlo Padonan, esperto di calcio femminile e ospite negli studi di SkySport, si è così espresso sulla Super League femminile: "È una grande opportunità per il calcio italiano a prescindere da cosa si dice sulla Super League. Chi l'ha organizzata non si è dimenticata del calcio femminile, lo valorizzano sin dal primo giorno e nel caso l'idea vada in porto sarebbe straordinario, ovviamente se non andrà in conflitto con il campionato italiano. Prendiamo per positiva la presa di posizione della Super League che non pensa solo ad una élite maschile, ma anche ad una élite femminile nella quale ci sarebbero anche tre squadre italiane. È come se si dicesse alla UEFA: 'Non abbiamo valori minoritari o meno importanti rispetto a voi, abbiamo anche noi lo stesso rispetto del calcio femminile'. Forse anche di più".