Suso su Paquetà e Piatek: "Andiamoci piano, ma sono due grandi giocatori che potranno dare tanto"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Suso ha commentato così l'arrivo a gennaio di Paquetà e Piatek: "Sono due grandi giocatori che potranno dare tanto. Ma ho visto anche tanti altri fare benissimo nei primi mesi e dopo no. Andiamoci piano perché sento già troppi paragoni con chi ha vinto Palloni d’oro. Anche Kalinic all’inizio aveva fatto tutti felici, poi ha avuto difficoltà ed è stato criticato. Non è giusto proprio per loro, perché se poi sbagliano due partite si dirà subito il contrario. Vale per tutti: ora le cose vanno bene ma se ne perdiamo due torniamo a essere disastrosi. Piatek poi è uno simpatico e Paquetà sta prendendo lezioni di italiano per impararlo il più in fretta possibile. Come cambia il nostro modo di giocare con Piatek? Piatek cerca molto la profondità. Se invece giocherà Cutrone sarò lo stesso tranquillo: lui è speciale, so esattamente dov’è in ogni momento della partita".