Tassotti: "il Milan non ha mai vinto l'Europa League ma non è che abbia avuto tante occasioni per vincerla"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare l'inizio della stagione rossonera, l'ex leggenda Mauro Tassotti ha parlato così del Milan. Queste le sue parole: "Vero, il Milan non ha mai vinto l'Uefa e l'Europa League ma non è che abbia avuto tante occasioni per vincerla. L'Europa League non è esattamente il palcoscenico al quale il Milan era abituato ma le squadre che non l'hanno affrontata nel modo giusto si sono pentite a stagione in corso. Vincendola ti porti a casa un trofeo e un posto in Champions. Va affrontata seriamente e il Milan lo farà"