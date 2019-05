Tassotti sul Milan: "Bisogna tenere i giocatori migliori"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero mauro Tassotti ha parlato del futuro del Milan: "Capisco le ragioni di bilancio - ha dichiarato - ma i tuoi uomini migliori devi tenerli, anche se sono i più appetibili per eventuali acquirenti. Se li perdi, poi fai doppia fatica per risalire. Incedibili? Suso, ma forse ancor di più Donnarumma e Romagnoli. In qualunque modo finisca questa stagione, nella prossima bisogna ripartire da loro".