Tavecchio: "Sto pregando perché l'Italia vada ai Mondiali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, si è così espresso a Radio Marte sull'Italia e il percorso per i Mondiali: "Sto pregando che vada ai Mondiali ma voglio respingere ogni speculazione. Diedi le dimissioni a suo tempo perché mi sembrava corretto, ma fui l'unico del Club Italia. Io ho solo cercato un tecnico dopo una laboriosa ricerca di altri tecnici, perché Ventura non era la prima ma la quarta scelta. Speriamo non tornino quelle brutte sere".