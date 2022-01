Tavelli: "Kulusevski? Al Milan piacerebbe, ma non ha senso che la Juve lo ceda ai rossoneri"

Fabio Tavelli, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla possibile cessione di Kulusevski: "Piacerebbe al Milan, ma non credo che abbia senso per la Juventus: non può andare a rinforzare una concorrente. I bianconeri hanno l'obiettivo di sgravare il monte ingaggi: non è facile trovare estimatori per Rabiot e Ramsey, ma in caso di cessione generebbero plusvalenza da investire in altri giocatori".