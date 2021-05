Tecca: "Donnarumma non avrebbe bisogno del procuratore per discutere con il Milan"

Il giornalista Massimo Tecca, presente negli studi di SkySport24, si è così espresso sulla questione Donnarumma: "Secondo me Donnarumma non avrebbe nessun bisogno di alcun procuratore per discutere del suo futuro con il Milan. È una ipotesi irrealizzabile e capisco che ormai sia una prassi consolidata, ma siccome sta diventando un elemento di disturbo nei rapporti tra società e calciatori - anche in caso di calciatori così importanti come il portiere della Nazionale - pensiamoci un attimo... Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, la patata bollente è il caso Donnarumma. Potrebbe discutere lui il suo contratto con il Milan e, probabilmente, tanti problemis sarebbero risolti":