Tecca: "Pioli ha dato compattezza alla squadra. Ha saputo far quadrare ogni giocatore"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' il giornalista Massimo Tecca ha parlato del lavoro di Pioli. Queste le sue parole: "Pioli ha dato compattezza e solidità alla squadra. Ha mandato tanti giocatori in gol e ha trovato un regista in Calhanoglu e un leader della mediana come Kessie. Ha saputo sistemare la squadra in tutte le zone anche quando doveva fare a meno di un leader come Ibrahimovic"