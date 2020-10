Theo Hernandez: "Al Milan sono felice, voglio restare qui a lungo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez ha ribadito il suo amore per il Milan: "Voglio restare qui a lungo. Sono qui per restare. Sono felice, è come se fosse casa mia. Ma d’altra parte sapevo già che il Milan era la scelta giusta per la mia carriera. Il Milan era la priorità fin dal subito. Mai avuto dubbi, e ho fatto bene. Sono felice anche perché la mia famiglia mi appoggia".