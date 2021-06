TMW RADIO - Amoruso: "Ero convinto che Donnarumma sarebbe potuto rimanere"

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti:

Si aspettava questa conclusione tra il Milan e Donnarumma?

"Mi aspettavo che Raiola avrebbe fatto di tutto per portarlo via... Sono scelte. Ero convinto sarebbe potuto rimanere per diventare sempre di più il faro del Milan, ma ci sono di mezzo scelte tecniche ed economiche che devono essere compatibili con ciò che desidera il giocatore. Va al PSG con stipendio raddoppiato e lotterà per la Champions, anche se in cuor mio speravo restasse".

Ma non c'è Navas?

"Ma no... Gioca lui. Credo sia stato il primo punto affrontato da Raiola, dopo la sicurezza di essere un titolare".