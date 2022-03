TMW Radio - Bisignano: "Ad oggi il nome forte per la Lega di A è Casini"

© foto di Federico Gaetano

Davide Bisignano, consulente sportivo, si è così espresso a TMW Radio sulla situazione Lega di Serie A:

Lega Serie A, situazione ingarbugliata per l'elezione del presidente. Ora solo due i nomi, Abodi e Casini:

"Tecnicamente i candidati sono tre. Abodi è uscito nelle ultime ore. E' un manager rinomato, ha trasformato la Lega di B, è stato vicino alla presidenza della FIGC e oggi è tornato in voga. Ma dobbiamo dire che c'è uno statuto, che deve essere ancora validato, che all'articolo 10 porterebbe a una ineleggibilità di Abodi".

E' una politica del calcio che passa da queste elezioni:

"Sicuramente è un'elezione importante, perché parliamo di una Lega indebitata, che parla col Governo per tante questioni. Occorre una figura di rilievo che possa avere rapporti diretti. La soluzione importante è quella di trovare l'unanimità. Siamo vicini al 24, quando si rischia il commissariamento. Domani sarà sicuramente fumata nera ma non escludo che si possa trovare un accordo tra le società e andare a oltranza per trovare il presidente. Ad oggi il nome forte, spalleggiato da Fiorentina, Napoli e Lazio, è Casini. Si sta cercando di trovare poi un profilo che unisca tutte le componenti. Si sta sondando il consenso verso Abodi, ma nessuno dei due ha i numeri per vincere. Domani occorreranno 11 voti ma ci sarà bisogno di almeno 14 squadre partecipanti all'assise".