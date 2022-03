TMW RADIO - Braglia: "Errore Donnarumma? Eccesso di presunzione"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che sull'errore di Gigio Donnarumma contro il Real Madrid ha spiegato: "Donnarumma deve accorgersi dei pericoli che possono venire dal giocare con i piedi. Il fallo su di lui poteva starci ma l'interpretazione che ha avuto non si può fare. Quando si gioca a livello internazionale deve mettersi in conto tutto. Io sono d'accordo sul fatto di dire che a livello internazionale non è fallo. Non giustifico Donnarumma per l'errore tecnico. Nelle scuole calcio ti insegnano certe cose. E' un errore di valutazione e che indicano un eccesso di presunzione. In un contesto del genere, così importante, io non azzardo a 20' dalla fine certe cose. Se non ci fosse tato quell'errore, la partita sarebbe andata diversamente".