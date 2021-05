TMW RADIO - Bucchioni: "Impresa Milan. Subito il rinnovo di Kessie"

Gli ultimi verdetti del campionato di Serie A sono stati commentati in diretta al Maracanà Show di TMW Radio dal giornalista Enzo Bucchioni.

Milan, Champions meritata?

"Era un'impresa, anche arrivare seconda. ha avuto diverse difficoltà nel girone di ritorno, non aveva una rosa all'altezza di Inter, Juventus e Napoli, tutti hanno dato di più di quello che avevano".

Milan, si torna in Champions. E ora subito il via ai rinnovi:

"La storia sta diventando inquietante, intendo quella di Donnarumma. Se fossi un dirigente del Milan parlerei e direi tutto. Con la crisi che c'è la società non può sottostare a questo ricatto sportivo. Un buon portiere lo trovi e quei soldi li investi in un grande attaccante. La carta d'identità di Ibra infatti non mente. Poi rinnoverei subito Kessié, mentre Calhanoglu è durato poco e ci penserei".