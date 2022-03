TMW Radio - D'Agostino: "Il Milan è inferiore alle altre, ma non ha coppe e ha grande entusiasmo"

MilanNews.it

L'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla corsa Scudetto.

La partita di Napoli può cambiare la stagione del Milan?

"Per me la vittoria di Napoli può aver fatto la differenza. Credo che il Milan avrebbe firmato per un pareggio, addirittura riuscire a vincere contro una squadra più forte tecnicamente ti dà consapevolezza, autostima, ti fa capire che non hai niente da perdere. E' vero che è inferiore alle altre, ma non ha coppe, ma soprattutto ha entusiasmo ora".