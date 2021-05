TMW RADIO - De Paola sul Milan: "Vincere a Bergamo è molto difficile"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta nell'editoriale su TMW Radio. Ecco le sue parole sulla corsa Champions: "Questo campionato regala emozioni fino alla fine. La Juventus era quella più indietro, ma adesso il Milan è diventata la squadra più penalizzata dopo questo turno: vincere a Bergamo è molto difficile. Mi auguro che Pirlo non rimanga, neanche se la Juventus vincesse la Coppa Italia e si qualificasse in Champions. Ha fallito".