TMW RADIO - Maifredi sul Milan: "Vive l'entusiasmo di essere partito per i primi quattro posti e si ritrova primo"

Mister Gigi Maifredi, ieri a TMW Radio durante Maracanà, ha detto la sua sulla cavalcata verso lo Scudetto. Ecco un estratto:

In questa lotta a quattro per lo Scudetto, quale tecnico può fare la differenza?

"Credo che in realtà siano tre, perché pensare che la Juve possa recuperare 7 e 8 punti a Milan e Inter è quasi impossibile. La squadra più quadrata adesso è l'Inter, che vive anche dell'esperienza dello scorso anno e ha una sicurezza diversa. Il Milan vive l'entusiasmo di essere partito per i primi quattro posti e si ritrova primo. Per me sta facendo di più delle sue possibilità. Il Napoli pensavo fosse l'antagonista maggiore dell'Inter ma è lì. Dovesse rientrare anche la Juventus, Allegri ha grande esperienza e su questo può fare la differenza. La Juve soffre contro lo Spezia, ha delle difficoltà oggettive e per questo non credo possa rientrare nella corsa Scudetto".