TMW RADIO - R. Ferri: "Pioli ha dato un'identità al Milan"

L'ex calciatore Riccardo Ferri è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha parlato così degli allenatori di Milan e Inter: "Un grande allenatore lo deve dimostrare di esserlo anche in condizioni di difficoltà. Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio, ha dato un'identità alla squadra, così come Pioli. Per me le milanesi possono essere ancora protagoniste".