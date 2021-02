TMW RADIO - Spezia, Italiano: "Contro il Milan abbiamo fatto una gran bella partita"

In esclusiva a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, per parlare del momento della sua squadra. Ecco le sue parole sulla vittoria di sabato contro il Milan: "Abbiamo fatto una gran bella partita. Non tutte sono state come quelle con il Milan ma siamo a sei mesi di lavoro. Tutte le squadre devono cercare di maturare, sabato siamo stati capaci di esprimerci al meglio. Dobbiamo continuare così. Se la crescita è questa, ci lascia ben sperare per il futuro".