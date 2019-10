TMW RADIO - Zaccheroni: "Maldini avrebbe continuato con Giampaolo"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento in casa rossonera, in particolare del cambio di allenatore: "Succede speso nel calcio, si parte con un'idea e si pensa di sostenerla ma nel momento di difficoltà, la pressione che c'è ti porta a cambiare indirizzo. Si voleva costruire qualcosa nel tempo ma la mancanza di risultati ha portato non so chi, ai vertici o non so, a prendere un'altra strada. Giampaolo era una scelta che andava sostenuta ma è anche vero che ancora non si vedeva nulla. Non so se sono state fatte valutazioni sbagliate. L'organico è quello della passata stagione, che ha lottato per la qualificazione in Champions League. Sono arrivati nuovi giocatori, quindi credo sia all'altezza. Chi ha deciso è rimasto combattuto fino alla fine. Conoscendo Maldini, per me avrebbe voluto continuare con Giampaolo. Ma non è solo. Forse non era stato ancora piantato nessun paletto in casa Milan. Si è scelto ora una via di mezzo, ma Pioli le sue squadre comunque le fa giocare bene. Per me se la può giocare per la Champions, ha ceduto solo Cutrone e ha nuovi elementi. I valori ci sono. Squadra troppo giovane? I miei successi li ho fatto utilizzando i giovani".