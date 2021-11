TMW - Raiola: "Rinnovo di Romagnoli? Il mercato si fa a maggio. Donnarumma? Sappiamo tutti come andrà a finire"

A margine dell'assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) di Roma, Mino Raiola ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato delle situazioni contrattuali di Romagnoli e altri suoi assistiti e della situazione di Donnarumma al Psg. Queste le sue parole:

Il rinnovo di Romagnoli col Milan ed il suo futuro?

"Il mercato si fa a maggio. Non lo so, lavoreremo".

Le parole di Donnarumma sul dualismo con Keylor Navas al PSG che sta diventando un problema?

"Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po' di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano...".