Tomori su Ibrahimovic: "Ci motiva, è un esempio per tutti"

Ibrahimovic considera i suoi compagni di squadra come figli, nel senso che li guida (dall'alto della sua grande esperienza) e li sprona a dare sempre il massimo. Insomma, un vero leader, ovviamente riconosciuto dallo spogliatoio rossonero. "Magari non ci parla come figli - ha dichiarato Tomori alla Gazzetta dello Sport - ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e di carica agonistica", ha aggiunto il difensore inglese a proposito di Zlatan.