Tonali a Milan TV: "Ora fa male, ma ci servirà in futuro. Ora voltiamo pagina"

Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Liverpool:

Cosa vi rimane? "Sicuramente quello che ci porteremo dentro, ogni minimo particolare può fare la differenza. Lo abbiamo pagato in tutte le partite, tanti gol sono venuti da nostri errori. Ci dispiace, anche stasera abbiamo pagato".

La differenza tra Champions e la Serie A: "In Champions c'è un livello e un'intensità maggiore che in campionato, è una differenza molto elevata che le grandi squadre devono subito capire ed entrare subito in partita. Sono squadre che vanno a mille per novanta minuti, se molli per un attimo ti possono far male in qualsiasi momento".

Questa esperienza può aiutarvi in campionato? "È un'esperienza che ci può aiutare anche in campionato, fa male adesso, fa male uscire dai gironi ma ci può fare bene. Sono piccole cose che ti fanno capire che manca un ultimo step fondamentale per il Milan, a cui però si deve arrivare molto velocemente. Dobbiamo uscire a testa alta e voltare subito pagina da domani ed essere concentrati verso un unico obiettivo".