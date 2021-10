Tonali a MilanTV: "Oggi è mancato un po' tutto ma non ci abbattiamo"

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV al termine del match contro il Porto. Queste le sue dichiarazioni:

Come hai visto la partita? “Una partita andata un po’ così… Piano piano abbiamo mollato, il secondo tempo non è stato all’altezza del primo. Loro ci hanno preso alti e ci hanno attaccato e ci hanno punito”.

Cosa è andato storto? “Tutto in generale, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni con dello spazio in avanti da attaccare. nel secondo tempo siamo entrati meno forti di loro e ci ha penalizzato, hanno avuto occasioni su nostri errori. È mancato un po’ tutto ma non ci abbattiamo. Come siamo fatti lo sappiamo e quindi andiamo avanti per la nostra strada”.