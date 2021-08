Tonali a MTV: "Partita tosta ma siamo riusciti a tenere la testa alta. Dedichiamo la vittoria ai tifosi"

Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV al termine di Sampdoria-Milan, vinta dai rossoneri per 1-0. Queste le dichiarazioni del centrocampista:

Sulla partita: "È stata una partita tosta, sono le partite più difficili e da non sottovalutare che non si chiudono mai. Noi da giocatori da Milan siamo riusciti a tenere positività in campo, a tenere la testa alta e ragionare”.

Sulla sua crescita insieme a quella della squadra: “Oggi abbiamo messo un mattoncino del nostro percorso insieme. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare così partita dopo partita, è l’unica cosa da far ein questo momento”.

Sui tifosi: “È stato bellissimo. Non c’è cosa più bella che giocare con i tifosi, abbiamo fatto quasi due anni senza ed è pesato a tutti. Stiamo tornando sulla buona strada, sperando di avere presto San Siro pieno dedichiamo ai nostri tifosi questa vittoria”.