Tonali e la lettera: "Santa Lucia mi ha già ascoltato, mi ha dato tutto il Milan"

Al momento dell'arrivo in rossonero di Sandro Tonali la scorsa estate è divenuta di dominio pubblico la storia della letterina che il centrocampista scrisse da bambino a Santa Lucia in cui chiedeva un completino del Milan. Intervistato da Sky Sport Tonali è tornato sull'argomento: "La lettera sicuramente la farò come ogni anno. La dovrei già fare adesso, in questi giorni. Quello che scrivo non lo so, ma Santa Lucia mi ha già ascoltato. Mi ha dato tutto il Milan, quindi quest'anno non pretendo tanto da lei".