Tonali sul ko contro lo Spezia: "Fa male, erano tre punti essenziali. Ma non è un episodio che ci cambierà"

Sandro Tonali non ha potuto giocare contro lo Spezia per squalifica. Ai microfoni di Repubblica, il giovane centrocampista rossonero ha rilasciato queste parole sulla sconfitta del suo Milan e sull'errore dell'arbitro Serra: "Non possiamo tornare indietro: fa male, erano 3 punti essenziali. Però non è un episodio che ci cambierà".