Torchia: "L’emergenza economica c’è e ne risente anche il calcio"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' l'operatore di mercato Davide Torchia ha parlato del calciomercato. Queste le sue parole:

Da chi si aspettava di più in questo mercato?

“Non voglio fare il buonista ma non mi aspettavo qualcosa in più da nessuno. La coperta come detto è corta. Prima i conti e poi il mercato, così non si lavora bene. E bisogna fare di necessità virtù”.

Possiamo sorridere pensando al prossimo mercato?

“Mi dispiace dirlo ma è come andare dietro alla pandemia. Sette-otto mesi fa pensavamo che si potesse concludere tutto. L’emergenza economica c’è, ne risente anche il calcio pur essendo un’industria che produce. Il prossimo mercato sarà sulla falsa riga di questo, spero vivamente che non sia peggio”.