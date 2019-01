Ujkani consiglia il Milan: "Prendi Zhegrova dal Genk, ha qualità straordinarie"

Samir Ujkani, ex portiere del Palermo ora al Rizespor, ha commentato così a TuttoMercatoWeb l'interesse del Milan per Zhegrova del Genk: “Lo sponsorizzo senza alcun dubbio... è giovane, ha qualità straordinarie che ho visto soltanto in Dybala. Spero che il Milan trovi un accordo con lui: in campo ogni tanto è ancora un bambino, con Gattuso può diventare uomo, è l’allenatore che gli servirebbe. È davvero il nuovo Messi come viene soprannominato”.