Ulivieri: "Gattuso ha navigato in acque tempestose. Giampaolo è bravo"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine dell'evento The Coach Experience in corso a Rimini. Questo il suo pensiero su Marco Giampaolo al Milan: "L'allenatore si isola dalla squadra, sei te con i tuoi giocatori. La struttura del Milan è importante, anche se ha perso per scelta un grande allenatore come uomo e come tecnico come Gattuso. Ne arriverà uno altrettanto bravo. È da prevedere, pur con le difficoltà di questa società perché Gattuso ha navigato in acque tempestose, una squadra che andrà avanti e che farà vedere del bel gioco".