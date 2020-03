Uva, vice presidente UEFA: "Ogni lega deciderà il calendario dei campionati nazionali"

Intervenuto a Sportmediaset XXL Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato delle possibili conseguenze per i campionati e su come questi potrebbero riprendere. Queste le sue parole: "Non è una cosa di nostra competenza, sarà ogni lega a decidere. L'unica questione riguarda quei giocatori in scadenza di contratto o di prestito al 30 giugno ma non riguarda l'UEFA che chiederà entro una certa data solamente la lista di squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee."