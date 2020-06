VIDEO - Henkel non ha dubbi: "Rangnick al Milan come allenatore e dirigente"

Jan Henkel, giornalista sportivo tedesco, è certo che il futuro di Ralf Rangnick sarà al Milan. Ecco le sue parole a SkySport24: "Non c'è dubbio: Rangnick allenerà il Milan nella prossima stagione e farà anche il direttore sportivo. Il tedesco è uno che ha bisogno di decidere, è uno che fa giocare un calcio quasi senza alternativa, pressing alto e recupero immediato della palla. Tatticamente è molto preparato. Io lo conosco bene, l'unica cosa che mi chiedo è questa: Ralf è un crucco al 100% e quindi non so se la sua mentalità funzionerà in Italia. Vedremo...".