Vieira a Sky: "Maldini, Baresi e Costacurta sono stati un esempio per me"

Patrick Vieira, ex centrocampista che ha vestito anche la maglia del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo periodo in rossonero: "La mia fortuna è stata quella di arrivare al Milan quando era nel grande periodo. Avevo 20 anni, quando sono arrivato nello spogliatoio c'erano giocatori come Maldini, Baresi e Costacurta, che mi hanno fatto capire che il calcio è un lavoro, oltre che un gioco. Poi, vedendo come si comportavano in campo e fuori, mi ha aiutato a fare carriera".