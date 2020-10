Wilshere: "Serie A, Liga o Bundesliga sarebbero un bel cambiamento per me"

Accostato in passato anche al Milan lo svincolato Jack Wilshere ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo futuro. Il centrocampista inglese non ha escluso un suo approdo in Serie A. Queste le sue parole: "Serie A, Liga o Bundesliga sarebbero un bel cambiamento per me. Ricevo chiamate dal mio agente quasi ogni giorni. Non ho scadenza, voglio essere sicuro di fare la scelta giusta. Voglio solo giocare, fare di nuovo 25-30 partite a stagione. [...] Mi sento che posso farcela e voglio dimostrare che tutti i critici si sbagliano"