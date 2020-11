Xabi Alonso: "Tra le squadre che possono vincere l'Europa League ci sono anche Milan e Roma"

Intervenuto al sito della UEFA, l'ex calciatore Xabi Alonso ha parlato delle possibile pretendenti per la vittoria finale dell'Europa League. Queste le sue parole: "Ci sono molte squadre che possono vincerla come Arsenal, Roma e Milan. Le terze classificate nei gironi di Champions League porteranno grandi giocatori in Europa League, quindi, è troppo presto per dirlo. Un'altra squadra da guardare è il Villareal"