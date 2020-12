Zaccheroni: "Pioli sta facendo un lavoro straordinario. Milan da scudetto? Non mi sento di contraddire Ibra"

Intervenuto ai microfoni di 'GianlucaDiMarzio.com', l'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato del Milan di Pioli. Queste le sue parole: "Pioli sta facendo un lavoro straordinario. Ha fatto tanta esperienza in passato e la sta mettendo a frutto. Per me possono arrivare in fondo. E lo dico anche perché non vorrei mai contraddire Ibra. È un mostro: quando mi chiedevano chi vince il campionato, chiedevo sempre di guardare dove gioca lui. Ha qualcosa di unico”.