Zeman: "Senza il pubblico, il calcio non ha senso. In campo più rischio che nelle scuole"

Intervenuto alla trasmissione radiofonica "Un Giorno da Pecora", Zdenek Zeman nel giorno del suo compleanno ha parlato della ripartenza nel calcio. Queste le sue parole: "La ripartenza la vedo male, trentamila morti non sono pochi - aggiunge il tecnico boemo riferendosi alle vittime mietute finora in italia dal Coronavirus - Il calcio vuole ripartire perché mancano i soldi ma io penso che la salute sia più importante. Mentre le scuole sono chiuse e i bambini non sputano, i giocatori sputano tutti ed è una cosa pericolosa. Poi per me il calcio è sempre uno spettacolo per la gente: senza, non ha senso. Il calcio mi manca e se ripartono le partite le guardo, ma mi auguro per loro che non accada".