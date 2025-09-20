Coppa Italia Women, domani Verona-Genoa: chi vince affronta il Milan

Oggi alle 11:48MILAN FEMMINILE
di Federico Calabrese

Tra sabato e domenica la Coppa Italia Women entrerà nel vivo. Nel weekend debuttano quattro squadre di Serie A e dieci di Serie B.

Questo il programma di sabato 20 e domenica 21 settembre (tra parentesi la squadra testa di serie che attende la vincente dell'accoppiamento):

Sabato 20, ore 14.30
Venezia-Napoli Women (Sassuolo)
Domenica 21, ore 15:00
Brescia-Cesena (Juventus)
Hellas Verona-Genoa (Milan)
Freedom-Bologna (Fiorentina)
Arezzo-Lumezzane (Roma)
San Marino A.- Parma (Lazio)
Trastevere-Ternana Women (Como Women)
Res Donna Roma-Como 1907 (Inter)