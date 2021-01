LIVE MN - Supercoppa femminile, Fiorentina-Milan (2-1) - Sconfitta per le rossonere, viola in finale.

Dopo un buon primo tempo con il gol di Giacinti dopo solo sei minuti, le rossonere vengono sconfitte nella seconda metà di gara con le reti di Kim e Quinn. Non una delle migliori prestazioni delle rossonere, che vengono eliminate dalla Supercoppa Italiana, con la Fiorentina che si giocherà la finale domenica contro la Juve. Secondo insuccesso stagionale per le rossonere.

93' Finita. La Fiorentina va in finale di Supercoppa, rossonere eliminate.

90' Tre minuti di recupero.

90' Dentro Rizza, fuori Fusetti. Ultimo cambio per il Milan.

88' Occasione sprecata per il Milan. Cross dal limite di Tucceri e Boquete di testa mette sopra la traversa.

86' Tiro dalla distanza di Middanf. Blocca Korenciova.

84' Altro cambio nelle rossonere: fuori Dowie, dentro Rinaldi.

78' Cambio per il Milan: fuori Grimshow e Jane, dentro Conc e Simic.

74' Occasione Fiorentina: Kim scende sulla destra e serve Bonetti, che apre il piatto e spara alto sopra la traversa.

65' Gol della Fiorentina. Corner di Bonetti e incornata di Quinn, dimenticata da Spinelli. Viola in vantaggio, 2-1.

61' Cambio nella Fiorentina: fuori Vigilucci, dentro Clelland.

59' Tiro di Jane da fuori area; palla che viene deviata da Tortelli.

57' Pareggio della Fiorentina. Su un cross di Vigilucci, Kim anticipa Tucceri sul secondo palo e, a porta vuota, realizza la rete dell'1-1.

54' Bellissima parata dell'estremo difensore Viola su un pallonetto al bacio di Jane da fuori area. Rossonere vicinissime al raddoppio.

53' Doppia finta di Tucceri che riesce a liberarsi. Il tiro, però è da dimenticare.

48' Sinistro dalla distanza di Vigilucci. Parata facile per Korenciova.

45' Inizia il secondo tempo.

Ottimi i primi quarantacinque minuti delle rossonere, che, dopo un rigore abbastanza solare non fischiato, si portano in vantaggio grazie al gol del capitano Valentina Giacinti. La squadra di Ganz, però, soffre molto; sono parecchie le occasioni per la squadra viola, che non ha saputo approfittare degli svarioni delle rossonere.

45' Fine primo tempo.

40' Destro di Vigilucci che termina alto. Fiorentina ancora pericolosa.

37' Occasione per la Fiorentina. Lancio lungo per Bonetti, che supera Korenciova in uscita fuori dall'area. Ma l'attaccante viola strozza troppo il tiro e permetta al Milan di ripartire.

35' Rossonere vicine al raddoppio con Boquete: destro a cercare l'incrocio dei pali. Palla, però, che esce fuori di poco.

33' Primo giallo del match per Fusetti. Brutta entrata su Zanoli.

31' Gioco di gambe di Bonetti e tiro. Korenciova blocca.

26' Colpo di testa di Dowie. Palla che sorvola la traversa.

21' Tentativo dalla distanza di Jane. Palla che esce fuori di molto.

15' Girata di Sabatino da buona posizione. Palla che finisce comoda tra le mani di Korenciova.

13' Clamorosa occasione per la Fiorentina. Ponte di Zanoli per la testa di Quinn, che da pochi passi mette alto sopra la traversa.

10' Ottima iniziativa di Bergamaschi che serve Grimshow in ottima posizione. Ma la numero 11 si dimentica il pallone.

6' GOOOOOOOOOL! Bellissimo gol di Giacinti, servita da un assist al bacio di Boquete, che con un pallonetto morbido sigla la rete del vantaggio. 1-0 Milan!

4' Rigore solare non fischiato a Valentina Giacinti, che con un dribbling secco supera Quinn. L'arbitro, però, ammonisce l'attaccante rossonera per simulazione.

2' Prima offensiva delle rossonere con un cross di Tucceri: Schroffenegger blocca.

1' Si comincia! Primo pallone per le rossonere.

Formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger, Thøgersen, Tortelli, Quinn, Zanoli, Neto, Middag, Vigilucci, Bonetti, Kim, Sabatino.

A disposizione: Ohrstrom, Cordia, Arnth, Ripamonti, Zanoli, Mani, Pastifieri, Tinti, Monnecchi, Baldi, Clelland. All: Melani.

MILAN (3-5-2): Korenciova, Spinelli, Fusetti, Agard, Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri, Dowie, Giacinti.

A disposizione: Piazza, Rask, Rizza, Simic, Vitale, Conc, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Nano. All: Maurizio Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Milan, match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana Femminile. Prima gara del 2021 per le rossonere, che in questa stagione hanno perso solo una volta. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.